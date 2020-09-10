Вучичу были принесены извинения за некорректный пост Захаровой

Президент России Владимир Путин и министр иностранных дел РФ Сергей Лавров извинились перед президентом Сербии Александром Вучичем за некорректный комментарий официального представителя российского МИД Марии Захаровой.

Как передает ТАСС, об этом Вучич рассказал в эфире национального сербского телевидения.

Он подчеркнул, что извинения были принесены ему в ходе телефонного разговора 10 сентября, хотя он даже не упоминал об инциденте.

Вучич рассказал, что он обсуждал с Путиным и Лавровым актуальные вопросы сербско-российского сотрудничества, в том числе о своем недавнем визите в Вашингтон и Брюссель, где обсуждалась проблема Косово.

Ранее Захарова разместила на своей странице в соцсети снимок, где Вучич сидит в Овальном кабинете Белого дома напротив американского президента Дональда Трампа, дополнив запись кадром из фильма "Основной инстинкт". Она снабдила фотографии подписью о том, что, если кого-то приглашают в Белый дом, он должен сесть, как на снимке № 2, "кем бы не были, поверьте".

Позднее она принесла извинения за свой пост и сообщила, что ее слова были неверно истолкованы.

По итогам инцидента первый вице-премьер, министр иностранных дел Сербии Ивица Дачич заявил, что конфликт исчерпан.