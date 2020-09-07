Из-за поста Марии Захаровой в МИД Сербии приглашали посла России

После публикации в "Фейсбуке" официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, в которой она фото встречи президента Сербии Александра Вучича с Дональдом Трампом сопроводила кадром из фильма "Основной инстинкт", в МИД Сербии для разъяснения ситуации приглашали российского посла в этой стране Александра Боцан-Харченко.

При этом первый вице-премьер и глава МИД Сербии Ивица Дачич сообщил, что перед встречей с послом России ему позвонил глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров.

Дачич отметил, что пост Захаровой "создал ненужное напряжение" в отношениях двух стран, поэтому личное участие Сергея Лаврова было особенно важным, передает РИА Новости.

Ранее на эту публикацию довольно остро отреагировал и сам Вучич, и главы ряда министерств Сербии.

Мария Захарова, со своей стороны, извинилась, сообщив, что пост неверно истолковали.

Она пояснила, что его сутью было "неприятие высокомерного отношения со стороны "исключительных", а также "протокольных уловок", к которым, по словам Захаровой, прибегают американские чиновники.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на соответствующий вопрос журналистов, отметил, что активность дипломатов в соцсетях является необходимой частью их работы, но во избежание недопонимания надо тщательно следить за корректностью формулировок.

К вечеру 7 сентября пресс-служба МИД Сербии сообщила, что ситуация с постом Марии Захаровой решена и не повлияет на отношения с Россией.