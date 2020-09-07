В Кремле прокомментировали пост Захаровой о Вучиче у Трампа

Дмитрий Песков на вопрос журналистов, нужно ли регламентировать в соцсетях активность дипломатов и формировать соответствующие этические кодексы, ответил, что это является необходимой частью их работы, она должна нарастать, но при этом необходимо тщательно следить за корректностью формулировок во избежание недопонимания.

"Все эти кодексы вряд ли могут быть прописаны", – цитирует РИА Новости слова Пескова.

Этот уточняющий вопрос был задан пресс-секретарю президента России после того, как в "Фейсбуке" официального представителя МИД Марии Захаровой появился пост к снимку президента Сербии Александра Вучича в Овальном кабинете Белого дома на встрече с Дональдом Трампом.

В нем Захарова разместила известный кадр из фильма "Основной инстинкт" с актрисой Шэрон Стоун, которая во время допроса сидела на аналогичном стуле нога на ногу.

Вучич остро отреагировал на него, пост осудили министр обороны Сербии и директор канцелярии по Косово и Метохии.

Мария Захарова позже извинилась, отметив, что пост "был неверно истолкован".