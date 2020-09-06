Фотопост Захаровой о позе Вучича перед Трампом вылился в скандал

Министр обороны Сербии Александр Вулин резко отреагировал на комментарий официального представителя МИД России Марии Захаровой о визите сербской государственной делегации во главе с президентом Александром Вучичем в Вашингтон. В ходе двухдневного визита в США представители Белграда провели переговоры с "премьером" самопровозглашенного Косова Авдулахом Хоти, подписав по итогам соглашение об экономическом сотрудничестве при посредничестве американского президента Дональда Трампа.

В сербских соцсетях распространилась фотография Александра Вучича в Овальном кабинете Белого дома. На ней президент Сербии сидит на стуле перед столом, за которым сидит Дональд Трамп.

К этому фото Мария Захарова приложила один из кадров знаменитой сцены из фильма "Основной инстинкт", в котором на похожем стуле расположилась героиня, сыгранная актрисой Шэрон Стоун. "Если Вас позвали в Белый дом, а стул поставили так, будто Вы на допросе, садитесь как на фото #2", – советует Захарова в своем "Фейсбуке".

Представители Белграда пост Захаровой резко осудили. По словам министра обороны Вулина, президент Сербии Вучич, кроме всего прочего, единственный в Европе государственный деятель, отказавшийся ввести санкции против России. Величина человека, говорит Вулин, не измеряется размером стула, на котором он сидит, но "величиной храбрости для того, чтобы на всяком стуле защищать свой народ и друзей своего народа".

В последние дни министр обороны Сербии находился в России и вместе с российским коллегой Сергеем Шойгу присутствовал на финале VI Армейских международных игр "АрМИ-2020", передает РИА Новости. В своем заявлении он не преминул напомнить, что Вучич – также и "верховный главнокомандующий армии, с которыми вооруженные силы РФ имеют высочайшее и наиболее плодотворное сотрудничество, которое может быть достигнуто".

Осудил пост Захаровой и директор канцелярии по Косово и Метохии при правительстве Сербии, вице-председатель Сербской прогрессивной партии Марко Джурич. По его словам, президент Вучич "не сказал ни одного гадкого слова в адрес России, даже на этом месте", а ранее "по полтора часа ждал приема у российского президента и никогда не просил отдельного стула". По словам Джурича, он "не позволит нападать на гордую Сербию", добавив, что Захаровой "должно быть стыдно".