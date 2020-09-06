МИД РФ сообщил о беседе Лаврова и Вучича

Министр иностранных дел России Сергей Лавров провел телефонный разговор с президентом Сербии Александром Вучичем. По сообщению МИДа России, обе стороны выразили нацеленность на всемерное развитие отношений стратегического партнерства и политического диалога.

Вучич, в частности, проинформировал Лаврова об итогах своего визита в Вашингтон и предстоящих переговорах в Брюсселе. В ходе визита в США представители Белграда провели переговоры с "премьером" самопровозглашенного Косова Авдулахом Хоти, подписав по итогам соглашение об экономическом сотрудничестве при посредничестве американского президента Дональда Трампа.

Основными темами переговоров представителей высшего руководства Сербии и краевых властей Косово были экономическое сотрудничество и реализация совместных проектов, передает "Интерфакс". По сообщению сербских СМИ, в подписанном соглашении нет пункта о "взаимном признании" Белграда и Приштины, против которого накануне жестко высказался президент Сербии. Спецпосланник администрации США по диалогу между сторонами Ричард Гренелл также опроверг сообщения о том, что он якобы призывал Вучича признать независимость Косова.

Уже после визита Вучича в США наделал шума пост официального представителя МИД России Марии Захаровой в "Фейсбуке": она приложила к фотографии Александра Вучича в Овальном кабинете Белого дома один из кадров знаменитой сцены из фильма "Основной инстинкт", в котором на похожем стуле расположилась героиня, сыгранная актрисой Шэрон Стоун.

"Если Вас позвали в Белый дом, а стул поставили так, будто Вы на допросе, садитесь как на фото #2", – посоветовала Захарова.

Пост возмутил должностных лиц Сербии и самого президента Вучича. Захарова позже извинилась, пояснив: единственное, что в нем содержалось – неприятие высокомерного отношения со стороны американских чиновников, пытающихся искусственно создать видимость собственной исключительности.