Вучич рассказал Путину о переговорах по Косову

Президент Сербии Александар Вучич пообщался по телефону с российским коллегой Владимиром Путиным. Сербский лидер рассказал об итогах переговоров по ситуации в Косове, которые он ранее вел в Вашингтоне и Брюсселе 4 и 7 сентября, соответственно.

Как сообщили в пресс-службе Кремля, особое внимание в разговоре, который состоялся по инициативе сербской стороны, было уделено косовскому урегулированию.

"Путин подтвердил неизменность принципиальной позиции России относительно выработки приемлемого для Белграда компромиссного и сбалансированного решения", – отметили в Кремле. Там добавили, что такое решение должен утвердить Совет безопасности ООН.

Помимо этого, президенты обсудили вопросы стратегического партнерства России и Сербии.

"С российской стороны дана высокая оценка личного вклада Александра Вучича в развитие российско-сербских связей, – отметили в Кремле. – Подчеркнута готовность и далее плотно взаимодействовать с ним по всему комплексу вопросов".

7 сентября сообщалось, что посла России вызвали в МИД Сербии в связи с записью в Facebook официального представителя российского внешнеполитического ведомства Марии Захаровой. Она сравнила фото со встречи Вучича и президента США Дональда Трампа с кадром из фильма "Основной инстинкт". В Белграде сочли, что ее пост создал "ненужное напряжение".

После этих переговоров Вучича в Вашингтоне и Брюсселе Сербия отказалась от совместных военных учений с Белоруссией, запланированных на 10-15 сентября.