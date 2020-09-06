В Брянске болельщики "Спартака" и местного "Динамо" устроили массовую драку

В субботу, 5 сентября, в центре Брянска произошла массовая драка между болельщиками московского "Спартака" и местного "Динамо". Разгонять участников конфликта пришлось ОМОНу.

Драка произошла на улице Дуки в Советском районе города. Как сообщает портал "Городской", одному из участников потасовки пришлось вызвать скорую.

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Напомним, болельщики столичной команды приехали в Брянск на матч седьмого тура первенства Футбольной национальной лиги (ФНЛ) "Динамо" – "Спартак-2", однако встреча была отменена из-за выявления в составе брянской команды случаев заражения коронавирусом COVID-19.