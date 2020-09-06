Турция перебрасывает танки к Греции

Анкара перебрасывает танки на северо-запад – провинцию Эдирне, граничащую с Грецией, на фоне кризиса в Восточном Средиземноморье.

Два конвоя с техникой, перевозящей около 40 танков, покинули граничащую с Сирией провинцию Хатай, передает IHA.

По сообщению Anadolu, это плановая передислокация подразделений Второй армии сухопутных войск Турции. Минобороны Турции ситуацию не комментирует.

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