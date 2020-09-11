Турецким кораблям не место у греческих берегов: Афины ставят вопрос ребром

Президент Франции Эммануэль Макрон провел встречу лидеров шести средиземноморских стран на фоне кризиса в греческо-турецких отношениях. Афины ставят вопрос ребром и требуют убрать турецкие корабли со своего континентального шельфа. Спор вокруг добычи в спорных водах продолжается уже несколько недель, и ситуация становится все более напряженной.

Турция должна немедленно вывести свои суда, в том числе военные, с греческого континентального шельфа. Такое заявление прозвучало на заседании комитета Европарламента по иностранным делам. “Под угрозой находится европейский суверенитет и его стратегическая автономия", – предупредил представитель Греции.

“Евросоюз становится сильным, показывает зубы и заявляет, что мы не собираемся терпеть, – отметил первый замглавы МИД Греции Мильтиадис Варвициотис. – Мы накажем нарушителей, введя санкции. Они не направлены против народа Турции, простые люди не должны платить. Эти меры нужны, чтобы народ Турции заставил свое правительство изменить курс. Мы не стремимся к милитаризации кризиса. Именно поэтому мы призываем наши вооруженные силы к сдержанности”.

Противостояние продолжается уже несколько недель. Греция и Турция обвиняют друг друга в подписании незаконных соглашений о делимитации морских зон. В центре споров оказался самый удаленный греческий остров – Кастелоризо. Анкара направила к нему свое исследовательское судно в сопровождении группы военных кораблей. Афины в ответ привели в боевую готовность вооруженные силы.

Пока греки и турки демонстрируют мускулы и решимость, лидеры южных стран ЕС собрались на экстренный саммит на Корсике. Президент Франции заявил, что голос Европы в отношении Анкары должен быть "более единым и четким". "Мы должны отметить, что сегодня Турция больше не является партнером в этом регионе. Она остается союзником НАТО, – подчеркнул он. – Но этот союзник совершил неприемлемые действия. Анкара подписала недопустимые соглашения с ливийским Правительством национального согласия, отказав Греции в ее законных правах. Турция занимается добычей в кипрских водах, в исключительной экономической зоне, и это категорически неприемлемо".

Позиция Макрона по Средиземноморью – это рецидив колониализма, заявил в ответ турецкий МИД. Ведомство призвало Париж выступать за компромисс и диалог, а не поддерживать слепо Грецию и Кипр, которые, по мнению Анкары, делают Евросоюз заложником своих интересов.

"Президент Франции Макрон снова выступил с высокомерным заявлением на основе своих бывших колониальных рефлексов. Фактически это следствие отчаяния, в котором он находится. Потому что прошли те времена, когда Франция могла действовать, ни с кем не считаясь. Макрон каждый день нападает на Турцию и нашего президента от отчаяния, поскольку мы разрушаем его коварные планы во внешней политике", – заявил турецкий МИД.

Между тем Греция уже пожаловалась в НАТО на "незаконные и провокационные действия" Турции, указав, что они угрожают безопасности и сплоченности альянса. Впрочем, Генсек НАТО Йенс Столтенберг ранее заявлял, что намерен сохранить нейтралитет по этому вопросу, и предложил грекам и туркам самим разрешить свои споры.