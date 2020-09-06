Греция ответила на сообщения о переброске турецких танков

Информация о переброске турецких танков на греко-турецкую границу в районе Эврос не подтверждается и является пропагандой, заявил официальный представитель правительства Греции Стелиос Петсас телеканалу Open.

Обострение противостояния Турции и Греции связано с кризисом в Восточном Средиземноморье, где турецкое судно начало сейсмические исследования. Греция и Кипр заявляют, что турецкие суда вошли в их исключительные экономические зоны и обвинили Турцию в нарушении их суверенитета путем бурения скважин в их водах. Страны обвиняют друг друга в подписании незаконных соглашений о делимитации морских зон, не учитывающих интересы другой стороны. Европейский союз предупредил Турцию, что она может столкнуться с новыми санкциями, если не предпримет шагов, чтобы снизить напряженность спора с Грецией в восточном Средиземноморье.

Ранее сообщалось о колонне из 40 танков и нескольких десятков военных грузовиков, которые перебрасывались от сирийской к греческой границе Турции. Турецкая сторона утверждает, что это обычная плановая переброска техники. "Это часть турецкой пропаганды", – в свою очередь считает Петсас. По его словам, Турция должна доказать на практике, что она выступает за диалог и международное право.