Турция обвинила Грецию в незаконном вооружении 18 островов

Турция продолжит геологоразведку в спорном с Грецией районе Восточного Средиземноморья, хотя турецкое исследовательское судно Oruc Reis убыло оттуда. Судно вернулось в порт Антальи после истечения срока соответствующего уведомления в международной автоматизированной системе оповещения NAVTEX.

Исследовательское судно находилось в водах между Турцией, Кипром и греческим островом Крит с 10 августа, напоминает турецкий телеканал TRT. По словам министра обороны Турции Хулуси Акара, возвращение Oruc Reis и двух сопровождавших его судов не означает отказа Турции от своих законных прав в Восточном Средиземноморье.

Турецкий министр также выразил обеспокоенность Анкары в связи с посещением президентом Греции Катериной Сакелларопулу острова Кастелоризо, находящегося в 2 километрах от турецкого побережья. По словам Акара, Греция "вопреки международным договоренностям вооружила 18 островов" в Эгейском море, пытаясь усилить напряженность в регионе и "уничтожая возможность диалога".

Он также призвал Грецию отказаться от "провокационного поведения", повышающего напряженность в регионе, и не поддаваться на инициативы президента Франции Эммануэля Макрона, выдвигаемые им, чтобы "спасти самого себя". Французский президент в последние недели часто выступает с осуждением нестабильности в Восточном Средиземноморье и словами поддержки в адрес Греции. Накануне сообщалось, что Греция планирует закупить у Франции 18 истребителей Rafale, а также другую боевую технику и вооружение, чтобы укрепить свои вооруженные силы на фоне ухудшения отношений с Турцией.

Власти Греции выступают против меморандума о разграничении морских зон между Анкарой и ливийским правительством в Триполи: по мнению Афин, условия этого документа нарушают исключительные экономические зоны греческих островов. Сама Греция этим летом заключила соглашения о разграничении морских зон с Италией и Египтом.

Анкара не признала греко-египетское соглашение и направила исследовательское судно Oruc Reis в сопровождении военных кораблей для сейсмической разведки на греческом морском шельфе близ острова Кастелоризо. Греция в ответ привела в боевую готовность свои вооруженные силы, заявив, что будет защищать свои суверенные права.

Свою обеспокоенность действиями Турции высказал накануне после переговоров с президентом Кипра госсекретарь США Майк Помпео, передает РИА Новости. По его словам, Анкара "ведет поиск природных ресурсов в районах Восточного Средиземноморья, юрисдикцию над которыми подтвердили Греция и Кипр". При этом усиление военной напряженности, отметил Помпео, идет на руку только противникам, которые хотели бы видеть раскол в трансатлантическом единстве.

По словам госсекретаря, президент США Дональд Трамп в надежде урегулировать кризис уже побеседовал с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом и премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом.

Министр энергетики Турции Фатих Донмез накануне заявил, что власти его страны в скором времени могут объявить об открытии новых месторождений углеводородов в Средиземном и Черном морях.

А 10 сентября на Корсике прошел саммит стран Южной Европы (MED 7) с участием Кипра, Франции, Греции, Италии, Испании, Мальты и Португалии. По итогам Макрон предупредил о составлении списка санкций в случае продолжения Турцией геологической разведки на морском шельфе.