Франция вооружит Грецию на фоне ухудшения отношений с Турцией

Греция планирует закупить у Франции 18 истребителей Rafale, а также другую боевую технику и вооружение, чтобы укрепить свои вооруженные силы на фоне ухудшения отношений с Турцией.

Как заявил в субботу, 12 сентября греческий премьер Кириакос Мицотакис, Турция пытается дестабилизировать ситуацию в Восточном Средиземноморье, но диалог с ней можно начать только "после прекращения провокаций".

Он также указал на важность укрепления национальной армии, отметив, что ранее военная сфера страдала от недофинансирования. По словам Мицотакиса, помимо 18 Rafale, Афины намерены приобрести четыре новых фрегата, четыре вертолета военно-морских сил, торпеды и управляемые ракеты. Кроме того, за последующие пять лет Греция намерена нанять 15 тысяч новых военнослужащих, пишет РИА Новости.

Между тем Турция накануне оповестила о проведении артиллерийских учений в Восточном Средиземноморье с 12 по 14 сентября. Маневры проходят в акватории Средиземного моря к северо-западу от Кипра.

Очередное обострение греческо-турецких отношений случилось в августе из-за сейсморазведки в спорном районе шельфа. На фоне кризиса в Восточном Средиземноморье Анкара начала перебрасывать танки в граничащую с Грецией провинцию Эдирне.