Эрдоган – Макрону: это вы убили миллионы людей

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призвал главу Франции Эммануэля Макрона "не связываться" с Анкарой в своих попытках разрешить проблемы в Восточном Средиземноморье. Французский президент в последние недели часто выступает с осуждением нестабильности в Восточном Средиземноморье и словами поддержки в адрес Греции.

Власти последней выступают против меморандума о разграничении морских зон между Анкарой и ливийским правительством в Триполи: по мнению Афин, условия этого документа нарушают исключительные экономические зоны греческих островов. Сама Греция этим летом заключила соглашения о разграничении морских зон с Италией и Египтом, передает ТАСС.

Анкара не признала греко-египетское соглашение и направила исследовательское судно Oruc Reis в сопровождении военных кораблей для сейсмической разведки на греческом морском шельфе близ острова Кастелоризо. Греция в ответ привела в боевую готовность свои вооруженные силы, заявив, что будет защищать свои суверенные права.

На Корсике 10 сентября прошел саммит стран Южной Европы (MED 7) с участием Кипра, Франции, Греции, Италии, Испании, Мальты и Португалии. По итогам Макрон предупредил о составлении списка санкций в случае продолжения Турцией геологической разведки на морском шельфе.

По словам Эрдогана, Макрону не стоит связываться с Турцией и турецким народом, а Париж "не имеет права преподавать урок человечности" Анкаре. История Африки, по словам турецкого лидера, это история Франции, убившей в Африке миллионы людей.

"Я сказал ему об этом лично. Я сказал, что он не знает истории", – добавил Эрдоган.

Тем временем Объединенный спасательно-координационный центр Кипра заявил: артиллерийские учения Турции в Восточном Средиземноморье, проводимые с 12 по 14 сентября, незаконны и нарушают территориальную целостность островного государства, международное право и меры безопасности на море. Минобороны Кипра объявило о проведении с 12 по 20 сентября совместных учений национальной гвардии республики и спецназа ВМС США.

О маневрах было объявлено в преддверии визита на Кипр госсекретаря США Майка Помпео, передает РИА Новости. Это событие ожидается сегодня вечером.