Доверие к ЕС подорвано, считает Литва

Евросоюз подрывает свой авторитет бездействием в отношении Белоруссии, заявил глава литовского МИДа Линас Линкявичус. И призвал европейские страны к более ощутимой содержательной помощи, чтобы белорусский народ не чувствовал себя покинутым.

Линкявичус пообещал Минску сотрудничество при условии проведения реформ. А литовское правительство утвердило план по трудоустройству белорусов на территории страны, передает РИА Новости.

В ответ белорусский лидер Александр Лукашенко порекомендовал Литве заняться своими проблемами, а не проблемами тех соседей, которые ее продолжают кормить.