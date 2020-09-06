Лукашенко приумножил экономический потенциал Белоруссии, отметил Додон

Президент Белоруссии Александр Лукашенко смог сохранить и приумножить экономический потенциал республики, считает его молдавский коллега Игорь Додон. В эфире телеканала "Беларусь-1" он отметил, кто у "батьки" находятся и критики, однако среди бесспорных заслуг Лукашенко — приумножение экономического потенциала страны. Додон сравнил белорусскую экономику с ситуацией в Молдавии, по его словам с развалом СССР экономика Молдавии сократилась примерно на 20%. "Потому что мы все это разрушали", – сказал Додон.

Между тем недовольные итогами президентских выборов в Белоруссии сегодня вышли на очередной несанкционированный митинг. В центре Минска собрались несколько десятков тысяч человек, резиденцию белорусского президента охраняет ОМОН.