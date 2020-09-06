Кравчук пообещал сделать все, чтобы перемирие не сорвалось

Первый президент Украины, а ныне представитель Киева в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) по урегулированию конфликта на Донбассе Леонид Кравчук сделал заявление по примирению сторон. "Украинская сторона будет делать все для того, чтобы не допустить срыва перемирия", – приводит слова Кравчука сайт офиса президента Украины.

Сегодня в Киеве состоялось расширенное совещание руководства украинской делегации в ТКГ. На нем в числе прочих вопросов обсудили и нарушение режима тишины, достигнутый 27 июля после длительных переговоров сторон — украинский военнослужащий получил ранения 6 сентября во время осуществления работы по разбору сгоревшего блиндажа.

В конце августа Леонид Кравчук заявил о готовности приехать в неподконтрольный Киеву Донбасс "при наличии конкретных гарантий безопасности".