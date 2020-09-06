В Крыму собралась самая талантливая молодежь страны

Заметное событие – финал Международного музыкального фестиваля "Дорога на Ялту" в Крыму. В память о Великой Победе музыканты со всего мира на набережной города исполнили лучшие советские песни о войне. Получилось красиво и проникновенно.

В эти же дни в Крыму проходит молодежный форум "Таврида". Отличная возможность для молодых деятелей культуры и искусства быть замеченными и реализовать свой профессиональный потенциал.

Современные ритмы и народные танцы. Настоящее творчество не знает границ. На главной арт-площадке страны – самая талантливая молодежь России. Две тысячи музыкантов, актеров, дизайнеров и волонтеров создают современное искусство во всем его многообразии.

Ритмы "Тавриды" на Черноморском побережье. Мелодия, которую выучить может каждый. Здесь не только музыканты, ведь на фестивале фестивалей каждый участник – творец.

Пейзажи, что вдохновляют тысячи молодых людей. Бухта Капсель – одно из самых живописных мест Крыма – теперь постоянное место прописки творцов со всей страны.

Для молодых и талантливых "Таврида" – шанс заявить о себе. В этом году на фестивале впервые прошли онлайн-кастинги. Такой платформы в России еще не было. А уже в офлайн-формате – мастер-классы от самых известных профессионалов.

"Таврида" – место, где сбываются мечты. Только творчество и никаких границ. Здесь молодые и пока еще мало кому известные музыканты могут выйти на одну сцену с кумирами миллионов. И такие дуэты на фестивале не редкость.

В Крым молодые творцы со всей страны приехали с идеями по созданию арт- пространств в своих регионах.

"У нас безумно талантливая молодежь – с горящими глазами, и проекты разнообразные – от волонтерской деятельности до текстильной промышленности", – отметила Дарья Самойлова, эксперт Всероссийского конкурса молодежных проектов.

Финансовую поддержку от государства – 15 миллионов рублей – получили 30 человек.

Грандиозные концерты, несмотря на пандемию, что для молодых творцов не помеха, а еще один способ самовыражения.

"Сила этого места – в вас. Потому что все, что здесь есть, создано руками участников и резидентов "Тавриды". Вы меняете мир вокруг себя, вы меняете себя, свою жизнь и делаете ее лучше", – заявил первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко.

Фестиваль фестивалей продолжает расширять свои границы. На "Тавриде" создается большая арт-резиденция, что откроет свои двери для молодых талантов уже в 2022 году.

"У нас есть форум, собираем людей по направлениям. Есть фестиваль. Есть арт- парк, где создаются объекты. А будет арт-резиденция, где люди после всего этого общения, накопленных знаний смогут доделывать свои проекты", – сказал Сергей Першин, руководитель арт-кластера "Таврида".

Искусство здесь создается буквально на каждом шагу. Десятки арт-объектов не только можно, но и нужно трогать руками или кисточками.

Творчество тавридовцев уже давно выходит за пределы этой площадки. Одноименная крымская трасса "Таврида" превращается в картину в руках молодых художников.

Главная арт-площадка страны завершила работу и эстафету передала в Московскую область, где проходит финал проекта "Лидеры России".

"Люди, которые рядом с вами, – это не конкуренты, это настоящие друзья. Самое главное – это дружба, человеческое отношение, которое останется с вами на всегда", – уверен Сергей Кириенко.

Но свою работу на этом "Таврида" не заканчивает. До середины октября здесь пройдут еще четыре смены: народного искусства, дизайнеров, театралов и мастеров гостеприимства.