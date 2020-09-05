Бархатный сентябрь в Крыму: "Таврида-Арт" и первый сезон Театра оперы и балета

Какие итоги подводит в Крыму молодежный фестиваль "Таврида-Арт" и как в Севастополе открывает первый сезон Театр оперы и балета?

Ритмы современного искусства на Черноморском побережье. Молодые и талантливые участники фестиваля "Таврида-Арт" творить не прекращают ни на минуту.

Две тысячи человек – самые активные и творческие певцы, актеры, художники, дизайнеры, волонтеры и танцоры – раз в год объединяются под одним лозунгом: "Мир. Любовь. Искусство".

"Таврида-Арт" – место, где сбываются мечты. Только творчество и никаких границ. Здесь молодые и пока еще мало кому известные музыканты могут выйти на одну сцену с кумирами миллионов. И такие дуэты на фестивале не редкость.

Пространство для обмена опытом и продвижения своих идей. На "Тавриде" – грантовые конкурсы. Финансовая поддержка от государства для десятков самых активных.

"Таврида" – это множество различных возможностей. Во-первых, гранты – реальная поддержка реальных людей, во-вторых, знакомства. И кастинги. Мы запустили первую в России онлайн-кастинговую платформу", – рассказал Сергей Першин, руководитель арт-кластера "Таврида".

Сезон творчества и искусства в эти дни царит в Крыму. На другом конце Черноморского побережья – праздник балета. Севастопольский Театр оперы и балета еще строится, но уже открывает свой первый в истории сезон на временной площадке, в Драматическом театре, и сразу громкими именами.

Билеты раскуплены всего за два дня. На сцене – звезды мирового балета прима-балерина Большого театр Светлана Захарова и, конечно, Сергей Полунин. Когда-то самый молодой в истории премьер Королевского балета в Лондоне, теперь – директор Севастопольского театра и строящейся в Крыму Академии хореографии.

"У нас произошел уже отбор, мы еще 9 детей до 20 ноября будем ждать, отбирать, и если еще талантливых я увижу, также помогу своим фондом", – отметил Полунин.

Бархатный сентябрь в Крыму – время фестивалей и концертов, что проходят здесь каждую неделю собирают сотни и даже тысячи зрителей.