Наступление Трампа и установка для Байдена

По мере приближения к дате президентских выборов в США – а это уже 3 ноября, осталось меньше двух месяцев – модель американской демократии рушится на глазах. Парадокс, но против демократии выступают сами демократы – лидеры Демократической партии. Поскольку рейтинги Трампа и Байдена потихоньку выравниваются, то Хилари Клинтон раскрывает такой план, причем публично, прямо в телестудии.

"Джо Байден не должен признавать поражение ни при каких обстоятельствах, поскольку, я думаю, это затянется. Я думаю, что в конечном итоге он выиграет, если мы не будем отступать ни на шаг, если мы будем так же внимательны и непреклонны, как и другая сторона", – заявила Клинтон. Установка принципиальна, и мы еще не раз вспомним эти слова.

Да, мы еще весной в "Вестях недели" говорили о том, что ожесточение в США таково, что ни одна из сторон – ни республиканцы, ни демократы – не признает победу соперника на грядущих президентских выборах. Но одно дело – наша догадка, другое дело, когда фактически идеолог и знамя Демократической партии США прямо раскрывает партийную установку: победа Трампа не будет признана ни при каких обстоятельствах, а борьба продолжится и после дня голосования – до полной победы, то есть свержения Трампа. И ни шагу назад.

Послушайте, демократия – это когда проигравший на честных выборах свое поражение признает, уважая волю народа. Хилари Клинтон как моральный лидер американских демократов заявляет, что никакого признания победы Трампа не будет и борьба против Трампа продолжится уже другими методами. Ну, а какими? Насилием? Это уже не демократия. И против демократии, как это ни каламбурно звучит, выступают как раз американские демократы. Приехали.

Трамп, похоже, к такому повороту тоже готовится. И в лидеры мнений против обманутой мужем экс-хозяйки Белого дома он берет свежую кровь. Герой с его стороны – 17-летний белый американец Кайл Риттенхаус. В ночь на 26 августа он с соратниками вышел защищать город Кеноша (штат Висконсин) от погромов. Протестующие набросились на юношу. В ответ он застрелил двух радикалов из полуавтоматической винтовки. Кстати, погибшие были белыми. Риттенхауса полиция арестовала. Но симпатии белых и республиканцев явно на его стороне, как и Вторая поправка Конституции, что гарантирует право граждан на вооруженную самозащиту.

"Это интересная ситуация. Вы видели ту же самую видеозапись, что и я. Насколько я понимаю, он пытался убежать от них. И он упал, после чего они очень яростно напали на него. Думаю, у него были серьезные неприятности. Его бы, вероятно, убили", – сказал Дональд Трамп.

Понятно, что Кайл Риттенхаус идет под суд. Но вердикт не предопределен. По крайней мере, у сторонников Трампа в Верховном суде – преимущество. И если так сложится, что юношу оправдают, то это будет означать сигнал сторонникам Трампа: "Пали!" И здесь уж не до демократии.

Да и еще одна установка от демократов. Нэнси Пелоси – лидер Палаты представителей Конгресса США – против теледебатов кандидатов в президенты Байдена и Трампа. "Не думаю, что надо проводить какие бы то ни было дебаты. Не стала бы с ним обсуждать что-то или дебатировать в оставшееся время его президентства", – заявила она.

Дебаты – традиция и гордость американской демократии. На этих выборах – тоже в топку. Демократы рассчитывают на другие методы.

Трамп тем временем переходит в наступление. Предлагает сократить финансирование городов, где под руководством демократов процветают разбой и анархия. В списке, на минуточку, среди прочих – Вашингтон и Нью-Йорк. И отдает распоряжение прекратить работу в госучреждениях за госденьги так называемых тренингов по расовому разнообразию. По его мнению, такие тренинги лишь раздувают расовую неприязнь в трудовых коллективах.