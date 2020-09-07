Сергей Лавров дал интервью СМИ Кипра накануне официального визита на остров

Россия готова помочь Кипру и Турции выстроить добрососедские отношения, если обе стороны будут заинтересованы в таком содействии и попросят об этом. Такую позицию глава российского МИДа Сергей Лавров обозначил в интервью кипрским СМИ. При этом министр отдельно подчеркнул – углубление сотрудничества с Анкарой на диалоге с Никосией никак не скажется.

Лавров побеседовал с журналистами в преддверии визита в республику, сообщает телеканал "Россия 24". Среди основных тем переговоров, помимо кипрского урегулирования, пути преодоления последствий пандемии коронавируса и её влиянии на международную ситуацию.

"Приходится, к сожалению, констатировать, что необходимость борьбы с COVID-19 пока не привела к консолидации мирового сообщества, не затушила очаги известных межгосударственных противоречий.

Более того, отдельные западные государства стремятся использовать нынешнюю неблагоприятную эпидемиологическую обстановку для продвижения узкокорыстных, сиюминутных интересов, сведения счетов с неугодными правительствами или политическими и экономическими конкурентами.

В частности, сохраняется практика односторонних нелегитимных санкций, что является грубым нарушением Устава ООН. В результате в мире усиливается конфликтность, усугубляется дефицит доверия, сужается пространство для взаимодействия по эффективному решению общих насущных вопросов.

Очевидно, что конструктивный, созидательный характер многополярности может обеспечить лишь безусловная опора на общепризнанные принципы и нормы международного права", – заявил Сергей Лавров.