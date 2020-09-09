Переговоры России и Кипра: итоги визита Сергея Лаврова

Россия и Кипр проработают пути преодоления экономических последствий пандемии. Об этом заявил глава российского МИД Сергей Лавров после переговоров со своим кипрским коллегой. Одна из главных задач – восстановление товарооборота между странами.

Сергей Лавров на Кипре обсуждает широкий круг вопросов, ищет компромиссы, подписывает важные документы. У главы внешнеполитического ведомства несколько важных встреч всего за несколько часов. Первая – с президентом республики Никосом Анастасиадисом. В центре внимания – решение региональных проблем.

"… мы готовы содействовать налаживанию прагматичного диалога, опирающегося на уважение взаимных интересов с целью поиска решения, которое будет справедливым и будет опираться на международное право, – заявил Сергей Лавров. – Нас очень тревожит, что далеко расположенные державы, США пытаются стравливать друг против друга находящиеся здесь страны и продвигать линию "кто не с нами, тот против нас", и заставлять следовать этой линии всех остальных.

Россия призывает все государства региона и тех, кто находится вдалеке, воздерживаться от шагов, чреватых эскалацией напряженности, действовать исключительно в правовом поле. Ситуация в регионе резко обострилась еще летом из-за взаимных территориальных претензий между Грецией и Турцией о разграничении территориальных вод.

Пока градус напряжения продолжает возрастать, к развитию ситуации активно подключилась Франция. Накануне советник президента Турции Месут Джашин выступил с угрозами применения силы против греческих истребителей и французского авианосца, если в Анкаре не увидят, что страны региона прислушиваются к их доводам.

"Ваш визит очень важен особенно в этот кризисный период, когда существуют угрозы со стороны Турции, угрозы в восточном Средиземноморье, в особенности района Фамагусты и других районов. Это ещё раз подтверждает поддержку со стороны России, наших усилий по мирному урегулированию кризиса на принципах солидарности, которые имеют длительную историю", – заявил президент Кипра.

Двухстороннее сотрудничество идет во время непростой эпидемиологической ситуации. На уровне министерств иностранных дел рассматривают возможность снятия ограничений на перелеты.



Стоит отметить, что на Кипре серьезно относятся к мерам предосторожности. Да, в работе пула сложно соблюдать безопасное расстояние, но вот масочный режим исполняется неукоснительно, пока все ждут важных заявлений.

Сергей Лавров и его коллега Никос Христодулидис обновили план консультаций между министерствами на ближайшие два года. И ещё один важный документ: изменили соглашение об избежании двойного налогообложения.



"Соглашение было заключено еще в 1998 году, и, конечно, назрела необходимость его модернизировать в соответствии с требованиями сегодняшнего дня. Эти усилия призваны сделать так, чтобы инвестиции, которые осуществляют наши компании и наши граждане, действительно были направлены на реализацию конкретных проектов, приносящих практическую пользу", – заявил Сергей Лавров.



Теперь в отношении выплат в виде процентов по кредитам, займам и дивидендам будет приниматься ставка 15 процентов. Ранее эта ставка была от двух до пяти процентов.



В рамках договора с Кипром продуманы и исключения: ставка в 15 процентов не применяется для тех компаний, которые имеют стратегические инвестиции в Россию. Что касается банковских кредитов и облигационных займов, сохранена нулевая ставка, что не должно навредить инвестиционной привлекательности. Также в рамках двусторонних встреч Россия и Кипр обозначили вектор на дальнейшее продуктивное сотрудничество и взаимовыгодный рост.