США недовольны заходами российских военных кораблей на Кипр

Соединенные Штаты обеспокоены регулярными заходами российских военных кораблей в порты Кипра по пути следования в Сирию: об этом заявил в ходе визита в Никосию госсекретарь США Майк Помпео. На итоговой совместной пресс-конференции с президентом Кипра Никосом Анастасиадисом он попросил своего визави по переговорам обратить на это внимание.

Помпео накануне посетил Кипр для обмена мнениями по ситуации в Средиземноморье, передает "Интерфакс". Российские военные корабли, заходящие в кипрские порты, выполняют в Сирии отнюдь не гуманитарные миссии, отметил Помпео, и США "попросили Кипр и его президента учитывать их обеспокоенность".

США, пояснил Помпео, озабочены тем, что "страны, которые не разделяют наши ценности, пытаются получить новые плацдармы в регионе". В этих условиях имеет еще более существенное значение сотрудничество в области безопасности, отметил он. Глава Госдепа также отметил обеспокоенность Вашингтона "в связи с деятельностью России по отмыванию денег".

На днях Кипр посетил министр иностранных дел России Сергей Лавров. По итогам его переговоров в Никосии было объявлено: Россия и Кипр проработают пути преодоления экономических последствий пандемии коронавируса COVID-19. Одной из главных задач Лавров назвал восстановление товарооборота между нашими странами.