Джоковичу засчитано поражение. Первая ракетка мира со скандалом покидает US Open

Сильнейший теннисист мира Новак Джокович завершил выступление на Открытом чемпионате Австралии. Сербу засчитано поражение в матче с испанцем Пабло Карреньо-Бустой за бросок мяча в судью.

Поединок был прерван в первом сете при счете 6:5 в пользу Джоковича. Новак с досады ударил по запасному мячу, который угодил в линейного судью. Удар был настолько силен, что судье пришлось оказать медицинскую помощь. Сербу было засчитано техническое поражение.

Таким образом, Новак Джокович завершил борьбу в четвертом круге. Посеянный двадцатым испанец Пабло Карреньо-Буста вышел в четвертьфинал. Его соперник определится в матче бельгийца Давида Гоффена с Денисом Шаповаловым (Канада).