Наказание чрезмерно. Джоковичу отомстили за профсоюз?

Не утихают страсти после дисквалификации первой ракетки мира Новака Джоковича на теннисном US Open. Напомним, что серб после неудачного розыгрыша случайно попал мячом в линейную женщину-судью, которая упала, как подкошенная. Теннисиста дисквалифицировали и наказали штрафом в 260 тыс. долларов.

На первых порах большинство специалистов осудили серба, который сразу же после инцидента извинился и сообщил журналистам, что не делал осмысленного акцентированного удара в арбитра, а все у него получилось спонтанно. Но, тем не менее, вспомнили два-три эпизода из прошлого, в одном из которых точно так же был наказан американский звездный игрок Джон Макинрой.

Большинство экспертов сошлось на том, что "правила есть правила". Однако постепенно сторону Джоковича стали принимать все больше людей, которые просто попробовали разобраться в "преступлении" и "наказании". Получилось, что организаторы US Open выглядят в этой ситуации весьма двусмысленно.

Дисквалификация дисквалификацией, но непомерный штраф в четверть миллиона долларов выглядит абсолютно абсурдным. Например, не менее эмоциональная суперзвезда американского тенниса Серена Уильямс, которая также неоднократно попадала в неловкие ситуации с судьями, в свое время заработала максимальный штраф в 40 тыс. долларов за нецензурное оскорбление судьи.

Наверное, словесная перепалка и мяч в лицо – это разные вещи, но темнокожая скандалистка при этом не была дисквалифицирован, то есть пострадала только материально. И вот обозреватели задаются вопросом – почему американку, которая не раз заявляла о том, что ее унижают по расовому и половому признаку, наказывают намного менее строго, чем гостя Америки, который сразу же после инцидента извинился, чуть ли не в ногах у пострадавшего арбитра?

И тут вспоминается недавняя история с организацией Джоковичем и рядом других теннисистов некоей организации, которая будет отстаивать права игроков перед разного рода теннисными федерациями и организаторами турниров, которые в последнее время буквально сели на шею спортсменам.

Сам Новак и его партнеры, как, например, канадец Вашек Поспишил, не называют будущее сообщество теннисистов "профсоюзом", но если в его обязанности будет входить защита игроков, то функции тред-юниона у него рано или поздно возникнут. И вот некоторые эксперты посчитали, что дисквалификаци и заоблачный штраф Джоковичу – это своеобразная "черная метка" от боссов тенниса. Новак просто очень хотят показать его место и попросту заткнуть рот. Посмотрим, сработает ли это в отношении первой ракетки мира?