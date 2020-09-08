Джокович высказался о судье после своей дисквалификации на US Open

Первая ракетка мира Новак Джокович прокомментировал скандальную ситуацию с попаданием мяча в одного из арбитров в матче Открытого чемпионата США, после которого спортсмен был дисквалифицирован с турнира. Сербский теннисист призвал общественность поддержать пострадавшую от его удара рефери.

В своем личном аккаунте в Twitter Джокович написал: "Пожалуйста, помните, что судье, получившей вчера удар мячом, также требуется поддержка. Ведь она совершенно ни в чем не виновата. Я прошу вас проявить к ней заботу и поддержать ее".

С таким обращением Новак обратился к болельщикам после того, как они выразили поддержку ему самому, но одновременно с этим принялись оскорблять пострадавшую судью. Многим поклонникам сербского спортсмена не понравилось, что из-за инцидента с арбитром их любимый теннисист не смог продолжить участие в турнире.

Напомним, что во время матча четвертого круга US Open Джокович в первом сете при счете 6:5 перед подачей пытался отправить один из мячей в сторону болл-боя, но удар вышел сильным и мяч угодил в лицо женщине-арбитру. Та свалилась с ног, обратилась за помощью к медикам. Джоковича было решено дисквалифицировать.