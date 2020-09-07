На военных полигонах под Астраханью прошли учения войск ПВО

Крупнейшие учения ПВО Центрального военного округа состоялись в Астраханской области. Для этого на местные полигоны перебросили подразделения из пяти других регионов. Всего в манёврах участвовали более 10 тысяч человек.

Войскам поставили сразу 16 задач, и выполнение каждой из них требовало боевых стрельб по воздушным мишеням. В учениях задействовали различную технику, в том числе зенитно-ракетные комплексы С-400 "Триумф", "Тор-М1", "Бук-М2" и другие. Всего в ходе тренировок военные уничтожили более 50 целей на высоте от 500 метров до 30 километров, сообщает телеканал "Россия 24".