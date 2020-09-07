ООН: за обеспечение водой Крыма отвечают Россия и Украина

Ответственность за обеспечение жителей Крыма чистой питьевой водой лежит как на Украине, так и на России. Об этом заявила официальный представитель управления Верховного комиссара ООН по правам человека Элизабет Тросселл.

Она подчеркнула, что право на безопасную и чистую питьевую воду и санитарию признано Генассамблеей ООН одним из важнейших прав человека. По словам Тросселл, Россия несет главную ответственность за доступ крымчан к воде. Однако и Украина со своей стороны должна принять меры для обеспечения достаточного уровня жизни для всех лиц, "находящихся на ее территории".

Как сообщает РИА Новости, Тросселл подтвердила, что Верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет получила письмо от зампреда комитета Госдумы по международным делам Натальи Поклонской, в котором выражается озабоченность по поводу доступа к воде в Крыму и Севастополе.

Проблема водоснабжения Крыма возникла в 2014 году, когда полуостров вошел в состав России. Киев перекрыл подачу воды по Северо-Крымскому каналу, который обеспечивал до 90 процентов потребностей полуострова. В настоящее время регион получает воду из местных источников.

В этом году в Крыму была засушливая погода, реки пересохли, водохранилища обмелели. В Симферополе и десятках населенных пунктов Симферопольского и Бахчисарайского районов питьевая вода подается жителям по часам – утром и вечером.

На прошлой неделе президент России Владимир Путин заявил, что даст поручение правительству по решению проблемы водоснабжения Севастополя.