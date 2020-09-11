Москва уличила Киев в нарушении обязательств

В ходе брифинга официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что водная блокада Крыма со стороны Украины может быть квалифицирована как нарушение Киевом своих обязательств по международным соглашениям.

Захарова отметила, что решение Украины лишить жителей Крыма пресной воды – это наказание крымчан за сознательный выбор, который они сделали в марте 2014 года​​​, передает РИА Новости.

"Хотели бы сказать, что последствия введенной Киевом водной блокады губительны не только для полуострова, но и для южных регионов самой Украины", – сказала Захарова на брифинге.

Украина – участник многих международных правозащитных договоров, она добровольно взяла на себя обязательства уважать, защищать, осуществлять зафиксированные в этих документах права человека.

Как известно, раньше Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через Северо-Крымский канал. Однако после воссоединения Крыма с Россией Украина в одностороннем порядке прекратила подачу воды на полуостров.

Проблема водоснабжения решалась за счет водохранилищ естественного наполнения, которые из-за редких осадков существенно обмелели.