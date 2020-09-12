Захарова прокомментировала ситуацию с Apple и российскими СМИ

Официальный представитель российского МИД России Мария Захарова отреагировала на требования Службы безопасности Украины удалить приложения российских медиа ВГТРК, МИА "Россия сегодня" и НТВ из украинского сегмента магазина AppStore. Это очередное проявление репрессивной политики, акт политической цензуры. Запрещая свободу слова, Киев нарушил международные обязательства в отношении демократических свобод.

Свое собственное население Украина ограничивает в информации, к тому же лишает русскоязычных граждан доступа к информации на родном языке.

Захарова призвала Аррle не поддаваться на провокации, а международные правозащитные организации – дать им беспристрастную оценку, говорится в сообщении, опубликованном на сайте МИДа.

Ранее в компании Apple заявили, что не удаляли приложения российских СМИ из Apple Store на территории Украины.