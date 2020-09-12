В Apple заявили, что не удаляли приложения российских СМИ

В компании Apple заявили, что не удаляли приложения российских СМИ из Apple Store на территории Украины. Об этом сообщили РИА Новости.

Компания подчеркнула, что лишь "уведомила разработчиков" и предложила обратиться напрямую к украинским властям.

Ранее стало известно, что СБУ требует удалить все приложения ВГТРК, НТВ и МИА "Россия сегодня" из сегмента страны.

В Общественной палате России назвали это цензурой и попыткой изолировать российские СМИ. А в Союзе журналистов России заявили, что сообщат во все международные правозащитные организации о блокировке.