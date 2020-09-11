Ситуацию с приложениями ВГТРК в App Store назвали наступлением на свободу слова

Очередным наступлением на свободу слова и распространения информации считает удаление приложений ВГТРК из App Store на территории Украины глава Союза журналистов России Владимир Соловьев. Союз журналистов обратится во все международные правозащитные организации, но Соловьев сомневается, что это повлияет на Apple и решение Киева.

Apple заявил, что, по требованию Службы безопасности Украины, исключает из App Store приложения "Россия 1", "Россия телевидение и радио", "Вести ФМ" и новостного приложения Вести.Ru из каталога магазина приложений на территории Украины.

Бороться с такой откровенной цензурой сложно, подчеркивает журналист, так как это глобальная мощнейшая компания. Однако удаление приложений из App Store, убежден Владимир Соловьев, не сможет помешать на Украине смотреть телепередачи телеканала "Россия 1", слушать "Радио России" и читать российскую прессу.

"В наш век интернета это невозможно", – считает глава российского Союза журналистов.

Блокировку приложений ВГТРК в App Store на Украине попыткой изолировать российские СМИ назвал также первый замглавы комиссии Общественной палаты России Александр Малькевич. Он считает этот шаг ожидаемым в рамках общей недружественной политики, которые западные сети и платформы ведут в отношении как России в целом, так и российских СМИ в частности.

При этом Александр Малькевич обратил внимание на то, что корпорация Apple не просто пошла навстречу требованиям СБУ, а выполнила их оперативно. Сделано это западной IT-компанией на территории небольших, невлиятельных и не очень финансово интересных с точки зрения пользователей государств, при том, что западные соцсети при этом игнорируют совершенно законные требования российских органов.

"Это еще один шаг, один эпизод в той гибридной войне, которая ведется против нашей страны," – уверен первый замглавы комиссии Общественной палаты России.

В санкционный список Киев еще 15 мая 2017 года внес российские социальные сети "ВКонтакте" и "Одноклассники", компании Mail.Ru, "Яндекс" и "Яндекс.Украина". Затем под запрет на Украине попал ряд российских телеканалов – "СТС Медиа", "Спас ТВ", "Телеканал ТВ3" и "Мир", издательский дом "Комсомольская правда" и работающие в Крыму радиостанции.