ОП РФ: блокировка приложений ВГТРК в AppStore – попытка изолировать российские СМИ

Общественная палата России прокомментировала сообщения об удалении приложений ВГТРК из App Store на Украине. В ОП такой шаг назвали цензурой и попыткой изолировать российские СМИ.

Первый замглавы комиссии ОП по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Александр Малькевич, комментируя это решение Apple, счел его "откровенным хамством в отношении России".

"Это спланированная атака на Россию, на российских пользователей, на российские СМИ", – сказал Малькевич в эфире телеканала "Россия 24".

Он напомнил, что не так давно крупнейший видеохостинг YouTube ограничил доступ к фильму "Беслан" Александра Рогаткина. В Google этот шаг объяснили тем, что фильм содержит сцены насилия. Роскомнадзор направил корпорации письмо с требованием соблюдать российское законодательство, но ограничения на доступ к фильму так и не были сняты.

"Что мы получили в ответ? Ничего. Законные обращения Роскомнадзора в Google остались без реакции. Получается политика даже не двойных, а тройных и четверных стандартов", – сказал Малькевич в эфире телеканала "Россия 24".

По мнению Малькевича, крупные иностранные IT-корпорации "слушаются только Китай и отчасти Индию, потому что боятся потерять там свои рынки". Присутствуя в России, они "плюют на наши законы, при этом зарабатывают деньги в нашей стране".

Также новость о блокировке приложений ВГТРК прокомментировал член комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин. Он напомнил, что напомнил, что на Украине уже несколько лет запрещена трансляция российских телеканалов, как государственных, так и коммерческих, причем даже далеких от политики.

"С точки зрения украинских властей, изъятие приложений российских телеканалов из App Store – просто продолжение этого вектора цензурных запретов", – цитирует депутата РИА Новости.

Ранее 11 сентября компания Apple уведомила руководство ВГТРК о том, что приложения российского холдинга будут недоступны для скачивания из каталога App Store на территории Украины. В корпорации пояснили, что такое решение было принято по требованию Службы безопасности Украины.