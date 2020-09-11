Приложения ВГТРК в App Store станут недоступны на Украине по требованию СБУ

Apple уведомила ВГТРК об изъятии приложений "Россия 1", "Россия телевидение и радио", "Вести fm" а также популярного новостного приложения Вести.Ru из каталога App Store на территории Украины.

Причиной блокировки стало требование Службы безопасности Украины.

Apple традиционно старается соблюдать требования законодательства тех стран, где продает свою продукцию и оказывает услуги, даже если это провоцирует критику в других юрисдикциях. Например, в начале 2018-го компания, чтобы не нарушать законодательство КНР, начала переносить данные китайских пользователей в дата-центр, расположенный в этой стране. Правозащитники тогда выступили с критикой компании, так как это облегчит властям КНР преследование инакомыслящих.

Минимизировать возможные проблемы с властями, чтобы не повредить своему бизнесу, Apple стремится и в других ситуациях. Например, в 2019-м году производитель iPhone исправил территориальную принадлежность Крыма в приложениях "Карты" и "Погода" для пользователей из России, начав отображать регион как территорию РФ — это, по словам представителя Apple, было сделано с целью избежать нарушения российского законодательства. При этом для пользователей за пределами России Крым по-прежнему отображается украинским.