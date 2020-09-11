История с российскими СМИ и Apple показала, что Запад "не тянет свободу слова"

Блокировка Apple приложений российских СМИ на территории Украины — это демонстрация того, что Запад не тянет свободу слова. С соответствующим заявлением выступил гендиректор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев.

Журналист отметил, что российское государство, в свою очередь, является чемпионом мира по свободе слова. По словам Киселева, нигде нет такого диапазона мнений и высказываний, потому мы находимся в балансе.

Вице-президент Международной федерации журналистов Тимур Шафир, в свою очередь, отметил, что решение Apple только повысит интерес аудитории к распространяемой российскими СМИ информации. По его словам, СБУ ограничивает граждан своей же страны в праве на получение новостей. Такие меры, считает Шафир, никогда к положительным результатам не приводят.

Первый замглавы международного комитета Совета Федерации Владимир Джабаров считает, что идет пропагандистская война явной русофобской направленности, сообщает РИА Новости. По его словам, случившееся демонстрирует следующее — украинские власти боятся распространения правды. Джабаров призвал Роскомнадзор обратить внимание на дискриминацию российских СМИ на Украине.

Сенатор от Крыма Сергей Цеков, в свою очередь, отметил, что Apple подпортит себе репутацию таким решением. По его словам, с Россией лучше не ссориться.

Глава комитета Госдумы Александр Хинштейн считает блокировку российских приложений на территории Украины актом политической цензуры.

В пятницу, 11 сентября, стало известно о том, что Apple исключает из App Store приложения ВГТРК, НТВ и МИА "Россия сегодня". Такое требование компании предъявила Служба безопасности Украины.