Apple "прилюдно себя выпорол", считает Морозов

Стремление угодить русофобской позиции Киева оказалось для компании Apple выше принципов свободы и справедливости, считает член международного комитета Совета Федерации России Олег Морозов. Так он прокомментировал решение компании выполнить требование Службы безопасности Украины об удалении из украинского AppStore приложений ВГТРК.

По мнению сенатора, в Apple могли отказать киевским властям, однако не стали этого делать, предпочтя политическую целесообразность.

"Apple прилюдно себя выпорол, соглашаясь с требованиями СБУ. Теперь каждому ясно, что все крики о пространстве свободы, каковым себя позиционируют обладатели крупнейших интернет-ресурсов, это миф", – заявил Олег Морозов РИА Новости.

Ранее компания Apple уведомила ВГТРК об изъятии приложений "Россия 1", "Россия телевидение и радио", "Вести fm" и Вести.Ru из украинского каталога AppStore.