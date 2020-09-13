Украина выразила России "решительный протест"

МИД Украины выразил "решительный протест" в связи с выборами в Крыму, которые, как и в других регионах России, проходят там в Единый день голосования 13 сентября. Киев считает такие действия "продолжением грубых нарушений Российской Федерацией государственного суверенитета и территориальной целостности Украины".

Всем причастным к подготовке и проведению голосования в Крыму из Киева грозят "ответственностью в соответствии с законодательством Украины". Украинский МИД также призвал иностранные государства и международные организации усилить давление на Россию, в том числе расширив санкции против нее.

С аналогичным заявлением в адрес украинских СМИ выступила первый заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джапарова, передает РИА Новости. Врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев назвал это сообщением "из альтернативной реальности" и очередным поводом для иронии.