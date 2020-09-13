Заявление Киева сравнили с заезженной пластинкой

"Решительный протест", который МИД Украины выразил России в связи с выборами в Крыму, а также призыв к усилению санкций в отношении РФ напоминают заезженную пластинку, заявила член Совета Федерации от Севастополя Екатерина Алтабаева.

Она в очередной раз выразила удивление в связи с шаблонностью мышления украинских "псевдополитиков". "Совершенно очевидно, что Крым и Севастополь это решенный вопрос — это часть Российской Федерации. А у них все, скажем так, заезженная пластинка. Они говорят, что это территория Украины. Нужно было раньше об этом печься, наводить порядок в своей стране", — подчеркнула Алтабаева, слова которой приводит РИА Новости.

Сенатор указала, что выборы в Севастополе и в Крыму проходят законно, в Единый день голосования. А Киеву она предложила проводить реалистичную политику в отношении соседних стран, а также в отношении ДНР и ЛНР.

Призыв к усилению санкций в отношении России Алтабаева назвала "политическими играми Киева, которые чреваты серьезными последствиями".

В Единый день голосования 13 сентября в Севастополе проходят внеочередные выборы губернатора, также идут довыборов в региональные парламенты Крыма и Севастополя. В городе также выбирают депутатов двух муниципалитетов.