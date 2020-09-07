В Туркмении уклонистов от лечения будут сажать

В Туркмении внесены поправки в Уголовный кодекс. По ним лицам, бежавшим из больниц или уклоняющимся от лечения "опасных инфекционных заболеваний", грозит лишение свободы до двух лет, а при повторном нарушении закона – до пяти лет, если это привело к тяжелым последствиям или к смерти человека. Ужесточение закона произошло на фоне угрозы распространения коронавируса COVID-19. При этом в Туркмении само понятие "коронавирус" не признается. По официальным данным, подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Туркменистане нет.

По новым поправкам к уголовному законодательству наказывается до трех лет и содействие в уклонении от лечения имеющим опасное инфекционное заболевание эпидемического и пандемического характера. Кроме лишения свободы возможное наказание за содействие – лишение права занимать определенные должности или заниматься определенными видами деятельности на тот же трехлетний срок, сообщает "Интерфакс".

В мае 2020 года из Туркмении приходили сообщение о том, что за ношение маски в этой стране предполагается наказание. При этом отмечалось, что в Туркмении растет заболеваемость пневмонией и острыми респираторными заболеваниями. Однако президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов заявлял, что пандемия обошла его страну.

Старший сотрудник Всемирной организации здравоохранения по чрезвычайным ситуациям в Европе Кэтрин Смоллвуд по итогам миссии в Туркменистане рекомендовала руководству страны принять меры, как "как если бы COVID-19 уже распространялся по ее территории".

О том, что местные жители проходят тестирование на коронавирус и направляются на 14-дневный карантин в инфекционные клиники, в начале лета сообщило посольство США. Но в конце июня МИД Туркменистана назвал это "информационным фейком".

Американское посольство при этом отметило несоответствие медицинских протоколов в США и Туркмении, а также в случае требования властей этой страны поместить въезжающих в Туркмению американских граждан на карантин, сообщать об этом в дипмиссию.

"Если от вас требуют пройти карантин, местные власти могут уведомить и не уведомить посольство США, – заявили в посольстве США в Ашхабаде. – Если вас поместили в карантин, свяжитесь с посольством США. На данный момент правительство Туркменистана официально не признало случаев заболевания COVID-19 в стране, и может быть не склонно их подтверждать даже в случае выявления заражений".

Любопытно, что Гурбангулы Бердымухамедов – по образованию врач. Он работал стоматологом, а потом возглавил клинику и министерство здравоохранения Туркмении. Ежегодно он издает по одному медицинскому труду. Сейчас число книг по медицине у руководителя Туркмении превысило 35, среди них книги о целебных свойствах чая, воды и дынь. При этом после объявления ВОЗ пандемии коронавируса с 11 марта 2020 года Гурбангулы Бердымухамедов обязал окуривать помещения магазинов, жилые и общественные помещения дымом гармалы (могильника). Кроме того, в конце мая глава государства переехал из своей большой резиденции в долине Фируза в маленький поселок Мыныш. Наблюдатели объясняли такой переезд необходимостью соблюдать меры дистанцирования при пандемии.

30 августа число заразившихся коронавирусом в мире превысило 25 миллионов человек.