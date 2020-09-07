В школе, где учитель онанировал на уроке, идет проверка

Следственные органы совместно с министерством образования и молодежной политики Рязанской области проводят проверку после инцидента в Ключанской средней школы Кораблинского района, где учитель занимался онанизмом на уроке, передает РИА Новости.

Как сообщалось, что единственная ученица седьмого класса местной школы сняла на видео 54-летнего преподавателя, мастурбировавшего на уроке​​​.

"Мать девочки написала заявлению в полицию, проводится проверка, по итогам которой будет принято процессуальное решение", – сообщила в СУСК РФ по региону.

Ранее прокуратура Чувашии заинтересовалась учительницей русского языка и литературы, оскорблявшей учеников.