Семиклассница сняла на видео учителя, мастурбирующего во время урока

Единственная ученица седьмого класса Ключанской средней школы Кораблинского района Рязанской области запечатлела на видео 54-летнего педагога, занимавшего мастурбацией во время урока.

Как утверждают местные СМИ, в распоряжении которых оказалась видеозапись с занятия, переданная в редакцию матерью девочки, учитель, находившийся за столом прямо перед ребенком, совершал действия сексуального характера.

Девочка рассказала, что педагог занимался подобными вещами и ранее, но тогда у нее не было смартфона с камерой, поэтому она не могла собрать убедительные доказательства.

"По окончании урока, девочка, находясь в шоковом состоянии, сообщила маме о произошедшем. Прибывшая в школу мать, убедившись в правдивости слов дочери, незамедлительно обратилась в правоохранительные органы", – описывает ситуацию издание RG62.iNFO.

После этого администрация учебного заведения якобы пыталась "замять дело", не допустив его огласки, но родительница ученицы осталась непреклонна.

В школе уже побывали сотрудники правоохранительных органов, получившие соответствующий сигнал.

Напомним, что накануне стало известно еще об одном громком скандале в сфере образования –в Чебоксарах прокуратура заинтересовалась учительницей русского языка и литературы, оскорбившей учеников.

Женщина обозвала подопечных "свиньями", "бездарьем", "дармоедами", "спиногрызами", "нищебродами" и пообещала "надеть им урну на голову". Один из школьников записал эмоциональную речь на диктофон, и запись оказалась в Сети.