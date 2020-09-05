Учительница русского и литературы под запись "обложила" пятиклашек

СМИ опубликовали аудиозапись крайне эмоционального выступления учительницы русского языка и литературы, сделанную, как утверждается, 4 сентября, в стенах школы № 56 в Чебоксарах.

Судя по записи, взбешенный педагог отчитывал своих подопечных за то, что они намусорили в классе.

При этом женщина совершенно не стеснялась в выражениях и называла школьников "свиньями", "бездарьем", "дармоедами", "спиногрызами", "нищебродами" и другими словами, которые странно слышать от работника образования в беседе с детьми.

Затем учительница потребовала от "салаг никчемных" стереть с пола следы, оставленные подошвами ботинок и пообещала, что если ситуация повторится, то она "наденет на башку" урну каждому из присутствующих.

Один из учеников записал "выступление" педагога на диктофон и беседа стала достоянием общественности.

Директор учебного заведения, где, предположительно, и происходили описываемые события, сообщил, что готов дать комментарии только после поступления официального запроса.