Рязанский учитель-онанист уволен из школы

54-летний учитель истории и английского языка уволен из Ключанской средней школы Кораблинского района Рязанской области. Педагог онанировал на уроке. О шокирующем поведении преподавателя рассказала маме единственная ученица седьмого класса. Она же сняла занятие историка на видео.

Проверку исполнения законодательства об образовании инициировала районная прокуратура, сообщает РИА Новости. Прокурорские работники также выясняют обстоятельства приема учителя на работу, а также контроль руководства школы качества работы мастурбировавшего педагога.

По предварительным данным, администрация школы попыталась "замять дело", не допустив его огласки. Но мать ученицы была непреклонна.

Еще один школьный скандал произошел в Чебоксарах. Там прокуратура заинтересовалась тирадой преподавательницы русского языка и литературы. На чистом русском языке она обозвала своих школьных подопечных "свиньями", "дармоедами", "спиногрызами", "нищебродами" и "бездарьем", а также пообещала "надеть им урну на голову". Эти обещания на свой смартфон записал один из учеников преподавательницы.