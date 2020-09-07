Учительница, обозвавшая пятиклассников, уволилась

Учительница русского языка и литературы, обзывавшая пятиклассников "дармоедами" и "нищебродами" из-за мусора в классе, подала заявление об увольнении по собственному желанию.

Как сообщалось, 5 августа в соцсетях появилась запись, сделанная учеником пятого класса одной из школ Чебоксар, на которой слышно, как учительница русского языка и литературы называет школьников "дармоедами", "спиногрызами", "нищебродами", "бездарями" и "свиньями".

Отмечается, что по результатам проверки педагогу был объявлен выговор, после чего она уволилась, передает РИА Новости.

Управление образования Чебоксар публикует извинения директора школы №56 Светланы Коротковой перед родителями и учениками: "Учитель повел себя непрофессионально, нарушив кодекс педагогической этики. Но не стоит судить по необдуманному поступку одного учителя".

В понедельник во всех школах города пройдут совещания по вопросу соблюдения педагогической этики, а в школе №56 "для формирования благоприятного климата" привлекут к работе психологов.