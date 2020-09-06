Прокуратура занялась проверкой инцидента с учительницей, оскорбившей школьников

Прокуратура Чувашии организовала проверку после публикации аудиозаписи с эмоциональной речью учительницы, оскорблявшей учеников, об этом сообщает пресс-служба регионального управления ведомства.

Правоохранители намерены дать оценку исполнению отраслевого законодательства в учебном заведении и действиям педагога.

Напомним, что накануне в Сеть попала запись, сделанная одним из учеников пятого класса школы № 56 в Чебоксарах. Как утверждалось, он зафиксировал на диктофон разнос, устроенный школьникам учительницей русского языка и литературы.

Женщина, не стесняясь в выражениях, отчитала пятиклашек за разбросанный мусор и следы от подошв обуви на полу.

При этом учительница называла своих подопечных "свиньями", "бездарьем", "дармоедами", "спиногрызами", "нищебродами" и обещала "надеть на башку" урну каждому из присутствующих.