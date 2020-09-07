Амурская тигрица Елена "положила глаз" на собратьев из Еврейской автономии

Выпущенные в Хинганском заповеднике амурские тигры Елена и Павлик окончательно разошлись. Каждый из них начал собственную жизнь. Перемещения брата и сестры отслеживают при помощи GPS-модулей, которые закреплены на ошейниках животных. Об этом сообщает ГТРК "Амур", выходящая в эфир на телеканалах "Россия 1" и "Россия 24".

В настоящий момент специалисты получили больше подробностей из жизни самки, так как она не покидает границы парка. На одной из стоянок Елены обнаружили останки первого медведя, добытого тигрицей. Кроме того, установлено, что хищница посещала участок, на который ежегодно приходят самцы из Еврейской автономии. По предположению специалистов, на этой территории краснокнижница могла считать запах собратьев и оставить свои метки. Значит, в ближайшее время может произойти первое свидание хищнииков.

Рацион Павлика сейчас исследовать крайне сложно. Тигр возмужал и отправился в путешествие. Известно, что зверь ушел на запад и покорил реку Зею. Отметим, что первая попытка переплыть водоем, состоявшаяся пару месяцев назад, была неудачной.