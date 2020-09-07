Первая доношенная тройня появилась на свет в Тверском перинатальном центре

Первая доношенная тройня появилась на свет в Тверском областном клиническим перинатальном центре. Об этом сообщает ГТРК "Тверь" в эфире телеканала "Россия 1". Кстати, с момента открытия учреждения такое событие здесь произошло впервые.

Тройняшки из Подмосковья родились здесь, как и первая дочка семьи Егоровых, Вероника. Вместе с папой Сергеем она приехала в больницу за мамой и тремя малышами. По советам медиков, мама Ольга провела в центре около месяца перед родами – под присмотром профессионалов. Мальчишки родились настоящими богатырями, говорят врачи, с хорошим весом. Так что семейство в сопровождении бабушек и дедушек может спокойно отправляться домой.

С первого дня открытия перинатального центра прошло уже 10 лет. За это время тройня Егоровых – первая доношенная. Всего на свет здесь появилось уже 15 тройняшек. Как рассказала главный врач ГБУЗ ТО "ОКПЦ имени Е. М. Бакуниной" Людмила Гребенщикова, 2020-й год для больницы стал урожайным. За шесть месяцев на свет появились четыре тройни. Так что пациенты вместе с коллективом медиков поддерживают, таким образом, демографический нацпроект.

Как отмечают специалисты областного перинатального центра, и для врачей, и для семьи новорожденных появление первой доношенной тройни – настоящее чудо. Оно стало возможно только благодаря высокому профессионализму врачей клиники.