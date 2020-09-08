В Подмосковье женщина родила четырнадцатого ребенка

Жительница Чехова родила четырнадцатого ребенка. По словам женщины, она придет в роддом еще и за пятнадцатым малышом, если получится.

40-летняя Елена Ильючик с детства росла в большой семье. Ее мама имела девять родных наследников и еще семь приемных. Теперь счастливая бабушка имеет 43 внуков и внучек.

Елена рассказала, что познакомилась с супругом в 22 года, а уже в 23 родила первенца. В их семье на данный момент восемь сыновей и шесть дочерей. На этот раз в роддоме при ГКБ 29 имени Баумана на свет появилась очередная девочка.

Жительница Подмосковья призналась, что пока с супругом они не знают, как назовут ребенка. В шутку она отмечает, что все имена закончились.

Елена Ильючик рассказала "Московскому комсомольцу", что от государства она получила орден "Материнская слава", а также две квартиры. Малолетние дети в садик не ходят, воспитывать их помогают ребята постарше.

Женщина отзывается о супруге как о человеке с золотыми руками, который и машины чинит, и ремонтом занимается. По словам Илючик, денег в их семье хватает.

В феврале текущего года сообщалось о жительнице Люберец, которая родила десятого ребенка.