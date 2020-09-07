Суд продлил арест священнику-педофилу до 23 сентября

В Оренбурге продлили арест подозреваемому в педофилии священнику. Николай Стремский останется под стражей до 23 сентября. Об этом сообщает ГТРК "Оренбург", выходящая в эфир на телеканалах "Россия 1" и "Россия 24", со ссылкой на информацию пресс-службы суда.

Подсудимый и сторона защиты ранее просили изменить меру пресечения на домашний арест. Однако Промышленный районный суд отказал им в ходатайстве.

Напомним, настоятель обвиняется в изнасиловании и других действиях сексуального характера в отношении несовершеннолетних. Региональная епархия наложила запрет на служения Николая Стремского. Под стражу ранее заключили и его приемную дочь Елену, а также ее мужа. Их подозревают в незаконном лишении свободы детей.

Отметим, на воспитании у подсудимого в поселке Саракташа находилось шесть несовершеннолетних из детских домов. Известно, что 2018 году священник многократно совершал в отношении опекаемых детей развратные действия, в том числе изнасилование.