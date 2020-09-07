В Польше начнут выпускать детали для американских Patriot

Американская компания Lockheed Martin начинает строительство в Польше завода, который будет выпускать детали для ракет зенитного комплекса Patriot.

Предприятие расположат в городе Демблин. Это часть соглашения между США и Польшей о создании системы противоракетной обороны "Висла", сообщает агентство ТАСС со ссылкой на местные СМИ.

Также уточняется, что завод будет выпускать детали модернизированных ракет PAC-3 MSE.

Соглашение о строительстве "Вислы" было подписано в 2018 году. Оно предполагает покупку Польшей 16 пусковых установок Patriot, 208 ракет к ним и 4 радиолокационных станций. Кроме того, все ЗРК будут подключены к IBCS – это единая система управления комплексами противовоздушной и противоракетной обороны.

ЗРК Patriot предназначен для уничтожения большинства воздушных целей. Как утверждают производители, в реальных боевых условиях ЗРК смог перехватить около 100 баллистических ракет и свыше 200 летательных аппаратов.