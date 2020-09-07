Рыбников рассказал, как после "Юноны и Авось" на него навели порчу

В эфире телеканала "Россия 1" Алексей Рыбников, песни на музыку которого уже многие годы любимы представителями разных поколений, рассказывает о том, какие страсти бушевали вокруг "Юноны и Авось".

Одна из первых советских рок-опер, премьера которой состоялась в 1981 году, стала визитной карточкой "Ленкома", однако ее выход Рыбников называет настоящим чудом. Во времена СССР выпустить спектакль, в котором звучат молитвы, казалось немыслимым.

Композитор вспоминает, что когда труппа "Ленкома" пришла к нему домой, и он сыграл свою музыку, повисло гробовое молчание: все понимали, что ее в свет не выпустят.

Однако слова Андрея Вознесенского, который к тому времени получил государственную премию, и хитрость, на которую пошла редактор фирмы "Мелодия" Евгения Лозинская, сыграли решающую роль: поэма "Авось" была записана вместе с музыкой Рыбникова.

Существует легенда, что она понравилась"серому кардиналу" советского политбюро Суслову, и рок-опера прозвучала со сцены одного из самых прославленных театров страны.

Однако уже вскоре в жизни Рыбникова стали происходить необъяснимые вещи: в его семью пришла страшная болезнь.

У него подозревали то рак, то желтуху, но никаких медицинских подтверждений не находилось, а композитору тем временем становилось все хуже и хуже. Вскоре после него заболели и все близкие: жена, дети и даже друг.

В те годы было популярно обращаться к целителям, и один из них сказал Рыбникову, что это – порча.

Сам он до сих пор не может каким-либо образом объяснить это, но факт есть факт: после того, как целитель поработал с ним, болезнь отступила.

Более того: аналогичные симптомы вдруг появились у человека, который, предположительно, и пожелал зла композитору. Видимо, предполагает он, порча вернулась к тому, кто ее наслал.

Кто и за что хотел извести знаменитого композитора, и при чем здесь рок-опера "Юнона и Авось"? На какие хитрости пришлось идти, чтобы записать музыку к ней на фирме "Мелодия"?

При чем здесь "бутылочка", и после какого произведения Вознесенский предложил Рыбникову сотрудничество?